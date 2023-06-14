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عدن - ياسمين التهامي - وداعا للفواتير الكبيرة: 12 حيلة لتقليل فاتورة الكهرباء في السعودية.. جربها ولن تندم

فاتورة الكهرباء العالية تعد من أكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير في الوقت الحالي وتشكل عبئا كبيرا على كاهل الأسر ، خاصة مع عدم معرفة الكثير من النصائح حول تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية.

مما يؤدي الي استهلاك طاقة بنسبة عالية وزيادة سعر الفاتورة ويبحث الكثير عن طريقة لتقليل سعر فاتورة الكهرباء في السعودية بسهولة دون اي تكلفة.

بقية التفاصيل في الاسفل

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وفي هذا الصدد سنطرح خلال السطور التالية من موقع بوابة الخليج أفضل طريقة لتقليل استهلاك العداد للكهرباء وبالتالي تقليل سعر فاتورة الكهرباء.

نصائح حول تخفيض فاتورة الكهرباء، وما هى الأجهزة التى تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها؟.



مثل، الأجهزة التي تعمل من خلال الفيشة، مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة والذى سيعمل على تخفيف فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

نصائح لتخفيض فاتورة الكهرباء

يعتقد الكثير من المواطنين في السعودية أن بعض الأجهزة الكهربائية تتوقف في استهلاك الكهرباء عند غلقها، لكن هناك أجهزة كهربائية تستمر في استهلاك الكهرباء دون ان تعلم.



ويستعرض بوابة الخليج اليوم في التقرير التالى أهم النصائح لتخفيف فاتورة الكهرباء.

وفى وقت سابق، نشرت في الصفحة الرسمية ـ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى ، بعض النصائح والإرشادات التي تتعلق باستهلاك بعض الأجهزة الكهربائية للكهرباء حتى بعض إيقاف تشغيلها، مما يكون سبب في ارتفاع اسعار الكهرباء في الفاتورة الشهرية.

وأوضح أن عدم نزع الفيشة من المصدر، وهو ما يؤدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء حيث يعمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على زيادة وعي المواطنين وحثهم على ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة بعد قرار رفع أسعار الكهرباء الجديدة.

نصائح لتخفيف فاتورة الكهرباء

1- احذر من ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك : استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة «وهو ما يسمى وضع الاستعداد»، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل .

2- تجنب وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة: بالرغم من غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، إلا أنه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة “وهو ما يسمى وضع الاستعداد”، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل .

3- احذر الأجهزة ذات التايمر مثل الميكروويف: وأشار الجهاز في وقت سابق، إلى أن تقييم أي جهاز من حيث استهلاك الكهرباء يعتمد على عاملين، سحب الجهاز من الوات وعدد ساعات تشغيل الجهاز، فإن هناك مميزات عديدة للميكرويف تساعدك في خفض قيمة فاتورة الكهرباء وهي كالاتي:

متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات وحتى 1700 وات أي أنه يسحب من 1 كيلو وات وحتى 1.7 كيلو وات، وهي قدرة سحب متوسطة بين الاجهزة، فلا تعتبر عالية مثل الأفران الكهربائية، ولا هي قليلة السحب.يتميز الميكروويف أن فترة استخدامه دقائق قليلة والتسخين فيه يتم بسرعة، ما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة، وسيكون السحب والاستهلاك من الكهرباء قليلا.

حيل ذكية لتخفيض فاتورة الكهرباء

قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء عند عدم الحاجة إليه لتقليل فاتورة الكهرباء يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل مكيف الهواء أو تعديل درجة، إلى توفير كبير في فاتورة الكهرباء.

في الصيف، يجب ضبط منظم الحرارة على ما لا يقل عن 78 درجة فهرنهايت إلى 80 درجة فهرنهايت.

لكل درجة يتم رفع درجة الحرارة فيها، يمكن توفير 4٪ إلى 8٪ من تكاليف التبريد.

استخدم ترموستات قابل للبرمجة لتقليل فاتورة الكهرباء منظم الحرارة القابل للبرمجة هو أداة موفرة للكهرباء بشكل كبير.

يسمح لك ببرمجة الساعات التي تحتاج إلى التشغيل وتحديد الأوقات التي تحتاج إلى إيقاف التكييف على سبيل المثال.

خلال تلك الأوقات، ستقوم بضبط درجة حرارة منزلك وفقًا لذلك. هذه الطريقة يمكنها خفض فواتير الكهرباء بنسبة 20٪.

تحقق من عزل شامل للمنزل لتخفيض فاتورة الكهرباء يحدث تسرب الهواء عندما يدخل الهواء من الخارج ويخرج الهواء المكيف من منزلك من خلال الشقوق والفتحات.

على الرغم من أنك قد لا تلاحظ ذلك،هذا يجعل تهوية منزلك أكثر صعوبة وتكلفة.

يعد تقليل تدفق الهواء المتسرب من وإلى منزلك طريقة فعالة من حيث التكلفة لخفض سعر التبريد وزيادة وظائف نظام تكييف الهواء لديك. يمكنك التأكد من إطارات الأبواب والنوافذ لخفض فاتورة الكهرباء.

استخدم الكهرباء في غير ساعات الذروة إذا كنت تخطط لاستخدام الأجهزة الكهربائية، مثل الغسالة والمجفف وتكييف الهواء وأجهزة الكمبيوتر، أو أجهزة التلفزيون، فحاول القيام بذلك خلال ساعات الذروة، مثل الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل.

تتقاضى الشركات الكهربائية رسومًا أقل، مقابل الطاقة المستهلكة خلال ساعات الذروة، مما سيقلل فاتورة الكهرباء.

لذلك يُنصح بالانتظار حتى بعد الساعة 6 مساءً للطهي أو غسل الملابس أو غسل الأطباق في الأيام التي تزيد فيها درجة الحرارة عن 40 درجة.

12.استخدم المصابيح الموفرة للطاقة تعد مصابيح الفلورسنت المدمجة (CFL) ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) أكثر كفاءة من المصابيح المتوهجة التقليدية لأنها تستخدم طاقة أقل، وبالتالى سيُقلل فاتورة الكهرباء