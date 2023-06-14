رئيس الوزراء يطالب بدعم دولي عاجل لإسناد حكومته لمواجهة التحديات التي تعيق عملها

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، بموقف دولي قوي لإسناد جهود الحكومة في مواجهة الحرب الاقتصادية الإرهابية للحوثيين.



جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن تيم ليندركينج في العاصمة السعودية، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



كما ناقش اللقاء الموقف الأمريكي تجاه التصعيد الحوثي وحربه الاقتصادية الإرهابية ضد الشعب اليمني، وتقويض أي خطوات جادة نحو السلام.



واستعرض اللقاء، الدعم الدولي المطلوب والعاجل لإسناد جهود الحكومة لمواجهة التحديات التي تعيق أداء عملها، والحفاظ على مؤسسات الدولة وتماسكها وتقوية قدراتها، إضافة الى تخفيف معاناة المواطنين جراء تراجع الوضع الخدمي، والحفاظ على تماسك الاقتصاد.



وأكد الجانبان، تطابق وجهات النظر بين الحكومة والولايات المتحدة تجاه كثير من الملفات والقضايا، وخاصة إدانة الحرب الاقتصادية الحوثية والتي تقوض جهود السلام.



كما أكدا على أهمية الانتقال إلى آليات ضغط دولية أكثر فاعلية لمواجهة تعنت المليشيا الحوثية وداعميها، إضافة إلى رفض أي إعاقة لعمل الحكومة والقيام بمسؤولياتها.



وأشاد عبدالملك، بالدعم الأمريكي الثابت والمساند للحكومة والشعب اليمني وما يقوم به المبعوث ليندركينج من دور فاعل ومؤثر لحشد الدعم الدولي للحكومة في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة.



ونوه بالموقف الواضح للأصدقاء في الولايات المتحدة من استمرار تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً ورفضها لكل جهود السلام، وكذا حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني وهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية، واجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية.



وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة وجود موقف دولي موحد وقوي لإسناد جهود الحكومة في مواجهة الحرب الاقتصادية الإرهابية للحوثيين وردع انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الأنسان.



وتطرق الى التحديات المختلفة التي تواجه عمل الحكومة والجهود المبذولة للتعامل معها بما يتوازى مع الصعوبات الاستثنائية الراهنة، والدعم الدولي المطلوب لتجاوزها.



وجدد رئيس الوزراء موقف الحكومة الثابت في تحقيق السلام العادل القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة اقليماً ودوليا.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، موقف بلاده الداعم والحريص على إنجاح عمل الحكومة وتقوية قدرات مؤسسات الدولة اليمنية لمواجهة التحديات الراهنة.



وأعرب ليندركينج عن الرفض للتصعيد الحوثي وحربها الاقتصادية الأخيرة والتي لا تخدم عملية السلام وتتعارض مع تحركات القوى الإقليمية والدولية للمضي نحو السلام وإطلاق عملية سياسية شاملة.



كما جدد التأكيد على استمرار دعم الحكومة وإجراءاتها الهادفة الى تخفيف معاناة الشعب اليمني، وأهمية دعم جميع الأطراف لعملها، منوهاً بما تبذله الحكومة من جهود رغم التحديات المعقدة وحرصها على إحلال السلام والتعاطي بإيجابية مع الجهود الإقليمية والأممية والدولية.

