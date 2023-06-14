إصابة 4 جنود في هجوم بطائرة مسيرة على حاجز تفتيش بمديرية الصعيد بشبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب أربعة جنود من قوات دفاع شبوة، اليوم الأربعاء، في هجوم بطائرة مسيرة مجهولة استهدفت حاجز تفتيش في مديرية الصعيد شرق مركز المحافظة جنوب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن طائرة مسيرة قصفت حاجز تفتيش للقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في موقع القنعة بمنطقة المصينعة التابعة لمديرية الصعيد شرقي مدينة عتق مركز محافظة شبوة.



وأضافت المصادر، أن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة جنود بجروح متفاوتة نقلوا إثرها إلى هيئة مستشفى عتق العام.



ويعد هذا الهجوم، هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع، بعد تعرض حاجز تفتيش في المنطقة ذاتها لهجوم مسلح نتج عنه مقتل جنديين وإصابة خمسة آخرين من أفراد دفاع شبوة.

