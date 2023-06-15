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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تفجر مفاجأة مفرحة وقرارات جديدة تثلج قلوب كل السياح والمقيمين (تعرفوا عليها الآن)

أطلقت وزارة الخارجية السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونيا، والتي تستهدف بدورها تسهيل رحلة المستثمر القادم للمملكة العربية السعودية الذي يبحث عن فرص الاستثمار المتاحة في البلاد، واستعرضت الوزارة عبر منصتها الرسمية على تويتر، آلية الحصول على الخدمة وأهدافها والفئات المستهدفة منها.

آلية إصدار تأشيرة زيارة الأعمال وفقا لما ذكر على حساب وزارة الخارجية فإن كل ما عليك فعله كمستثمر للحصول على تأشيرة "مستثمر زائر" إلكترونيا الدخول على الرابط التالي من هنا للاستفادة من الخدمة، عبر القيام بالآتي: - التقدم بطلب تأشيرة زيارة أعمال "مستثمر زائر" عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية واتباع الخطوات الإلكترونية. -

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بعد ذلك يتم معالجة الطلب وإصدار التأشيرة إلكترونيا وبشكل فوري وإرسالها للمستثمر عبر البريد الإلكتروني.

وأوضحت الخارجية السعودية أن المستفيد الأول من الخدمة هو المستثمر من عدد من الدول كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم باقي دول العالم في المرحلة الثانية، بالشكل الذي يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن تصبح المملكة العربية السعودية قوة استثمارية رائدة ذات قدرة تنافسية عالية وجاذبة للمستثمرين.

من جانبه أكد خالد الفالح، وزير الاستثمار، أن الخدمة الجديدة تأتي دعما للنجاح المثمر بين وزارتي الخارجية والاستثمار، وغرد عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا " يأتي إطلاق خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" في إطار نجاح التعاون وتكامل الجهود بين وزارتي الخارجية والاستثمار.

أشكر سمو الوزير، والإخوة في وزارة الخارجية على دعمهم جهود وزارة الاستثمار، لتيسير رحلة المستثمر الراغب بالاطلاع على البيئة والفرص الاستثمارية في المملكة.".

رؤية ورسالة وزارة الخارجية تتبنى وزار الخارجية رؤية سعودية دبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية وحمايتها، وتعزيز دور المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار، في وجود رسالة تقوم على صياغة السياسة الخارجية بما يتماشى مع مبادئ المملكة، في سبيل حماية وتعزيز المصالح الوطنية ورعاية المواطنين والمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وفقا لقيم تقوم على الحس الأمني العالي والمبادرة والإبداع والشفافية والمسؤولية وروح الفريق الواحد