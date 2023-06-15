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عدن - ياسمين التهامي - العقوبة صارمة.. الأمن العام في السعودية يوجه تحذير هام لجميع الوافدين من مزاولة العمل بهذه المهن!

وجه الحساب الرسمي لـ”الأمن العام” في المملكة العربية السعودية رسالة تحذيرية، لجميع الوافدين المخالفين الذين يعملون لحسابهم الخاص، و العقوبات التي قد تطاله.الغرامة والحبس والترحيل

واوضح “الأمن العام”، أن العقوبات تتضمن:

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غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال

– السجن مدة تصل إلى ستة أشهر

– الترحيل

الإبلاغ عن المخالفين

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، على الأرقام:

– 911 في مكة والرياض والمنطقة الشرقية

– 999 في بقية مناطق المملكة

عقوبة إهانة العلم

وفي وقت سابق، كشف “الأمن العام” عبر “تويتر”، عقوبة إهانة العلم، مشيرًا إلى أن كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب:

– بالحبس لمدة سنة وبغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال.

– أو بإحدى هاتين العقوبتين