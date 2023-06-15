شكرا لقرائتكم خبر عن مختص سعودي مقاولات سعودي يكشف عن وظيفة للشباب السعوديين دخلها يفوق راتب الوزير والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - مختص سعودي مقاولات سعودي يكشف عن وظيفة للشباب السعوديين دخلها يفوق راتب الوزير
كشف المهندس عبدالرحمن التميمي ، المستشار ورئيس مجلس إدارة شركة مقاولات ، عن وظيفة للشباب السعوديين دخلها يفوق راتب الوزير .
وقال التميمي خلال لقاء في برنامج " ياهلا " أن الشباب يمكنهم أخذ بند واحد من المقاولات وسيكون دخلهم أعلى من راتب الوزير .
وتابع : " خذ مقاول بلاط أو دهان أو لياسة أو جبس " مؤكداً أن الشباب السعودي قادر على سد احتياجات السوق بكفاءة .
م.عبدالرحمن التميمي: الشاب السعودي اللي يشتغل بند واحد في المقاولات يدخل راتب فوق راتب الوزير.. والشباب السعودي قادر على سد احتياجات السوق بكفاءة
بقية التفاصيل في الاسفل
اقراء ايضاً :
https://t.co/lsilFqsz7c
كانت هذه تفاصيل خبر مختص سعودي مقاولات سعودي يكشف عن وظيفة للشباب السعوديين دخلها يفوق راتب الوزير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.