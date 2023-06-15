إعصار بيبارجوي.. لا تأثيرات مباشرة على اليمن وتحذيرات للصيادين بعدم المغامرة في البحر

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن توقعات الطقس تشير إلى عدم تأثر اليمن من تداعيات إعصار "بيبارجوي"، محذرة الصيادين بعدم المغامرة في بحر العرب.



وأوضحت منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو)، في نشرة الطقس، "تشير التوقعات إلى أن الإعصار المداري Biparjoy لن يؤثر على البر الرئيسي لليمن ولكنه سيستمر في عبور بحر العرب، لذلك ينصح الصيادون بشدة بعدم المغامرة في البحر".



وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار في الهطول في معظم أنحاء غرب اليمن.



وتشير تقارير الرصد إلى أن إعصار Biparjoy قد تحول إلى الشمال الشرقي، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة بالقرب من حدود الهند وباكستان اليوم الخميس.



وأوضحت التوقعات أن تنخفض الرياح خلال ال 48 ساعة القادمة مع تفاعل الإعصار مع الأرض.

