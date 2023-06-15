شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 15 -6 -2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 15 -6 -2023

انخفض سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 15 يونيو 2023 ، مقارنة بأسعار أمس . في التقرير التالي ، متوسط أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم . بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : اسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 نحو 233.14 ريال عيار 22 نحو 213.71 ريال عيار 21 نحو 204.00 ريال عيار 18 نحو 174.86 ريال عيار 14 نحو 136.00 ريال الأوقية 7251 ريال الجنيه الذهب نحو 1632 ريال

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