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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : السعودية تعلن عن تسهيلات جديدة في التأشيرات

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تسهيلات جديدة لتمكين حاملي تأشيرات وأصحاب الإقامات في عدة دول، من الحصول على تأشيرة إلكترونية فورية لزيارة المملكة، من خلال موقع وزارة الخارجية.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تسهيلات جديدة لتمكين حاملي تأشيرات الزيارة إلى بريطانيا والولايات المتحدة وتأشيرة “شنغن” وأصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا أو الولايات المتحدة، الذين يرغبون في زيارة السعودية، من الحصول على تأشيرة إلكترونية فورية من خلال موقع وزارة الخارجية.

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وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة العربية السعودية وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة.

وكانت لائحة التأشيرات المعدلة قد منحت استثناءً للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة الأمريكية، أو بريطانيا، أو إحدى دول اتفاقية “شنغن”، على أن يكون قد تم تفعيلها، وذلك بالدخول للدولة المانحة للتأشيرة لمرة واحدة على الأقل.

وبينت الوزارة أنه يدخل في هذا الاستثناء، أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى للقادمين برفقته، إضافة إلى الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو دول الاتحاد الأوروبي، أو في بريطانيا، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى للقادمين برفقته، وذلك من خلال التأشيرة عند الوصول إلى أيٍ من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية.

وأكدت لائحة التأشيرة السياحية المعدلة على السياح في أثناء وجودهم في المملكة الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، لافتة الانتباه إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة أثناء موسم الحج.

كما دعت الوزارة الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل حول لائحة التأشيرة السياحية، ومعرفة قائمة الدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة، إلى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.