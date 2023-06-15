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عدن - ياسمين التهامي - الحبس وغرامة مالية 60 الف ريال.. الأمن السعودي يعلن عن عقوبة قاسية لمن يرتكب هذه المخالفة الجديدة

أكد الأمن العام أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل أشخاصاً دون تصريح حج من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج سيعرض نفسه للعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

وشدد على أن عقوبة الناقل ستتضمن المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاماً.

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ودعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذراً في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.