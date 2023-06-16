شكرا لبحثكم عن خبر مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني .. تكرّم موظفيها وعمالها الـمتميزين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقامت مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني صباح اليوم الخميس الموافق 15/6/2023 الحفل السنوي الخاص بموظفيها وعمالها المتميزين ، حيث أن إدارة المجموعة اعتمدت هذه الفعالية كتقليد سنوي تقوم من خلالها بتكريم العمال والموظفين الذين يتم تقييمهم خلال عام كامل وفق آلية إدارية تشمل كافة الإدارات والأقسام في كافة الشركات ، وبناء على هذا التقييم يتم اختيار الفائزين لتكريمهم بشكل جماعي بالتزامن مع مرور مناسبة يوم العمال العالمي من كل عام ، ونظرا لأن مناسبة يوم العمال العالمي لهذا العام توافقت مع إجازة عيد الفطر المبارك ، فقد قررت قيادة المجموعة تنفيذ هذه الفعالية في هذا اليوم .. حيث بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني ، ثم قرأ أحد موظفي المجموعة آيات من الذكر الحكيم.

كلمة الأستاذ/ عبد الكريم أحمد عبد الله الشيباني "نائب رئيس مجلس الإدارة ـ مدير عام المجموعة" قرأها بالنيابة الأستاذ / عصام سعيد الشيباني " مدير عام شركة كميكو للطلاء والكيماويات المحدودة ، والتي رحب في مستهلها بجميع الحاضرين ، كما قدم التهاني والتبريكات لكافة عمال وموظفي المجموعة الذي نالوا شرف الفوز في هذا العام ، مشيدا بدور العامل والموظف على مستوى المجموعة بشكل خاص ، ومثمنا دور العامل اليمني بشكل عام .. حيث قال في كلمته :

ما أجملها من مناسبة لنقدم فيها الشكر والتقدير لهؤلاء الروّاد الذين يمثلون العنصر الأساسي لأي نجاح ، بل إن العمال والموظفين هم عمود الحياة العملية والمستدامة في كل مجالات العمل على مستوى الأوطان ، وهم سر نهضة وحضارة الأمم والشعوب ، والعامل اليمني بالأخص هو ثروة الوطن الحقيقية وهو محور التنمية وأساس الاقتصادي الوطني.

كما أشار مدير عام المجموعة في كلمته إلى أهمية مناسبة يوم العمال العالمي كيوم خصّص لتكريم العامل تقديرا لدوره العظيم في عملية البناء والتنمية .. وخاطب العمال والموظفين في كلمته قائلا : إن يوم العمال العالمي يعدّ فرصة ذهبية لتقدير العمل والمجهود المبذول من قبل إخواننا العمال والموظفين في المجموعة ، كمأ أن هذا الحفل يعد مناسبة فرائحية لنكرم العاملين والموظفين المتميزين ممن أظهروا الاهتمام والتفاني في العمل وتميزوا بالإبداع وحسن الأداء ، كما ساهموا في العديد من الإنجازات والنجاحات التي حققتها شركات المجموعة .

وفي ختام الحفل .. تم تكريم العمال والموظفين المتميزين في جميع المجالات بالجوائز المالية والشهادات التقديرية ، وقد عبر المكرّمون عن سعادتهم وامتنانهم لهذا التكريم ، مؤكدين أنه سيكون حافزا لهم لمواصلة العمل بجدية وتفاني وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل.

حضر الاحتفال مدراء الشركات ، ومدراء الموارد البشرية ، بالإضافة إلى عدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام من مختلف شركات المجموعة .