بعد سيطرة الحوثي عليها في صنعاء.. مناقشة إعادة ترتيب الغرفة التجارية بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أقر اجتماع برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، وضم نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد ونائبه سالم السعدي، إعادة ترتيب الغرفة التجارية بعدن، والكيانات المنبثقة منها.

وناقش الاجتماع، الذي ضم عدد من ممثلي القطاع الخاص، الحركة التجارية وانسياب السلع الغذائية، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والموضوعات التجارية والوقوف على الصعوبات والتحديات التي تواجه الحركة التجارية ومعالجتها للإسهام في تعزيز إنسياب السلع الغذائية والاستهلاكية.

كما أدان الاجتماع، محاولات المليشيات الحوثية المستميتة في السيطرة على الغرفة التجارية والصناعية الواقعة في المناطق والمحافظات التي تحت سيطرتها لفرض المزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع.

وأدان الاجتماع كذلك، إثقال الحوثي كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة من خلال إقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية والعبث بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة.

وكانت مليشيا الحوثي قد سيطرت مطلع الشهر الجاري على الغرفة التجارية بصنعاء، وفرضت هيئة جديدة للغرفة، وذلك في اطار سيطرتها على القطاع الاقتصادي في البلاد؛ لتحقيق الاستراتيجية الايرانية في اليمن.

