شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حشرها في زاوية السلم وافرغ عليها حيواناته الخبيثه..فتاة تفضح زميلها على الهواء وتبكي بحرقه ! (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فرانس برس: عُلقت عضوية مُشرّع أسترالي من الحزب الليبرالي المعارض، الخميس، بعد أن اتهمته زميلة له في مجلس الشيوخ، انه حشرها في السلم وجامعها بالإكراه “اغتصاب” في مقر البرلمان الذي اعتبرته “مكانا غير آمن” لعمل النساء.



تعليق عضوية

ونفى السناتور ، ديفيد فان، التهم بشدة، معتبرا أنها “معيبة”.

غير أن زعيم الحزب الليبرالي، بيتر داتون، علق عضوية، فان، وقال إن “اتهامات أخرى” تطاله.

وفي وقت لاحق، الخميس، اتهمت سناتورة سابقة من الحزب الليبرالي، فان، بأنه “أمسكها من مؤخرتها مرتين” في 2020 وقالت لوسائل إعلام محلية إن الواقعة حصلت خلال حفلة في مكتب.

جامعها بالإكراه

وقالت السناتورة المستقلة، ليديا ثورب، باكية، في كلمة أمام مجلس الشيوخ، الخميس، إنّها تعرّضت لـ”تعليقات جن ..سية” و”حُشرت في زاوية” في سلم الدرج، وتمّ “لمسها بشكل غير لائق” و”تعرضت لمعاشرة” من “رجال أقوياء”.

وأضافت أن البرلمان “ليس مكانا آمنا للنساء”.

وقالت “ما اختبرته هو الملاحقة والتلميحات في المعاشرة الشرسة والملامسة غير اللائقة”.

في 2021 أُجبر فان على نقل مكتبه في البرلمان بعيدا عن مكتب ثورب بعد شكوى غير محددة، على ما أقر كل من السناتورين.

الخوف

وقالت ثورب لزملائها المشرعين “كنت خائفة من الخروج من باب المكتب. كنت أفتح الباب قليلاً وأتأكد من خلو المكان قبل الخروج”.

وتابعت “كان من الضروري أن يرافقني شخص ما كلّما مشيت داخل هذا المبنى”.

وقالت “أعلم أنّ هناك أشخاصاً آخرين مرّوا بتجربة مماثلة، ولم يتحدّثوا عنها لمصلحة حياتهم المهنية”.