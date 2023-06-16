شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد: طالبة أمريكية تتكلم اللهجه السعودية بطلاقة وتعلق على إقامتها في المملكة.. وتكشف سبب عدم سفرها إلى أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عبرت أمريكية تحضر رسالة الماجستير تخصص علم النفس بجامعة الملك سعود، عن سعادتها بالإقامة في المملكة منذ عامين.

وأوضحت خلال مقطع فيديو، أنها لا تريد مغادرة السعودية، قائلة:”أنا أسكن في أحسن مكان في الدنيا، أبغى أجلس هنا”.

وأضافت خلال ردها على سؤال من متابعيها بشأن عدم سفرها إلى أمريكا أو السفر خارج المملكة:”أبغى أشوف أماكن كثير في السعودية، مثل الجنوب والمنطقة الشرقية، وبعد ما أشوف كل أماكن السعودية ممكن أفكر أقضي إجازة برا السعودية”.