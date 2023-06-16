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عدن - ياسمين التهامي - شجرة تنمو في السعوديةتباع بالدولار وأعشابها تحتوي على مواد غاليةالثمن..(تعرف عليها)

توجد العديد من الأشجار والنباتات العشبية الغريبة التي تنمو في عدة دول العربية وتعتبر كنزاً وثروة هائلة لمن يملكها أو يعمل في زراعتها، وذلك نظراً لاحتواء تلك الأشجار أو الأعشاب الطبيعة على مواد باهظة الثمن تباع بالدولار واليورو والعمـلات الأجنبية الصـعـبة.

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ومن بين أهم أنواع تلك الأشجار الغريبة التي قد لا يعرفها كثيرٌ من الناس في منطقتنا العربية، هي شجرة “الحص” أو “العلفق” التي تنمو في عدة دول عربية ولها أسماء كثيرة، حيث يطلق عليها سكان كل منطقة اسماً مختلفاً.

وجاءت أهمية هذه الشجرة كونها تدر أرباحاً خيالية على من يزرعها، وذلك نظراً لأن المواد المستخرجة منها مطلوبة من قبل كبرى الشركات العالمية، لاسيما التركيبات العلاجية التي تدخل في صناعة الكثير من الأدويـ.ـة المهمة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن هذه الشجرة الغريبة تعد بمثابة كنز حقيقي مبهر لمن يعمل بزراعتها ويلم في عالم النباتات والأشجار.

وشجرة الحلص أو العلفق تزرع في العديد من البلدان العربية، لمنها زراعتها تكثر في المناطق الدافئة من سفوح الجبال وبطون الأودية، خاصة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى سفوح الجبال وبطون الأودية في اليمن.