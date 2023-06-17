بينهم الجامعات.. مليشيا الحوثي تلزم المؤسسات الحكومية في "إب" بتوفير 3000 ماشية لجبهاتها

المنامة - ياسر ابراهيم - ألزمت مليشيا الحوثي الإرهابية عددا من المؤسسات الحكومية والتعليمية وغيرها في محافظة إب التي تحتلها، بتوفير آلاف المواشي لعناصرها في الجبهات.

وحصل "يمن شباب نت"، على نسخة من اتفاق بين قيادي حوثي يدعى "نبيل المرتضى"، مسؤول ما يسمى بالتموين لدى مليشيا الحوثي في المحافظة، وعبدالواحد صلاح محافظ إب المعين من الحوثي.

ويقضي الاتفاق الذي وقع في يونيو الجاري، على أن تقوم جامعة إب وجامعة جبلة ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة بتوفير مئات المواشي لتمويل الحرب الحوثية.

كما شمل الإلزام الحوثي معظم مرافق الدولة، وعدد من المؤسسات بتوفيرما يصل إلى 3000 آلاف ماشية من الثيران والكباش والأغنام، لتوزيعها على الجبهات بمناسبة عيد الأضحى وفق ما تقول الوثيقة.

وتعمل مليشيا الحوثي على انتزاع الجبايات قسرا من السكان وحولت مؤسسات الدولة إلى أوعية إيرادية تنتزع منهم مختلف الجبايات لتمويل حربها على الشعب اليمني.

وسخر ناشطون من هذا القرار الحوثي الذي يلزم المؤسسات الحكومية بتوفير ماشية لجبهاتها، في الوقت الذي لا يجد فيه موظفي تلك المؤسسات أضاحي العيد لأسرهم.