إب.. مقتل شاب على يد عصابة مسلحة بمديرية يريم 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب، اليوم الجمعة، على يد عصابة مسلحة، في مديرية يريم، شمال مدينة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب "صقر صالح مظفر" 20 عامًا، قتل على يد عصابة مسلحة، على الخط الدائري بمدينة كتاب، جنوب مدينة يريم.

وحسب المصادر، فإن العصابة المسلحة قامت بعملية التقطع للشاب "صقر مظفر" الذي كان يقود دراجته النارية، عقب عودته من المدينة، باتجاه قريته، التي تقع على بعد 3 كيلو متر من المدينة.

ولم تذكر المصادر سبب الخلاف الذي أدى إلى قيام هذه العصابة بارتكاب هذه الجريمة التي لاقت استنكارًا وتنديدًا واسعًا، كون الشاب لم يكن لديه أي خلاف سابق مع هذه العصابة.

المصادر أفادت أنه تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص، من العصابة التي ارتكبت الجريمة، في الوقت الذي نُقلت فيه جثة الشاب "صقر" إلى ثلاجة مسشتفى يريم، حتى يتم استكمال الاجراءات.

يأتي هذا في ظل انتشار العصابات والسلاح في عدد من مديريات المحافظة، وانتشار الجرائم، التي تقول بعض المصادر إن لديها ارتباط بالحوثيين.