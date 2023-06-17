مايحدث طفرة طبية.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكن علماء أمريكيون من إعادة عيون الموتى إلى الحياة في طفرة طبية قد تغير حياة الكثيرين، حيث يثير هذا الاكتشاف إمكانية استعادة خلايا أخرى للجهاز العصبي المركزي في المستقبل.
ووفقاً للاكتشاف المنشور في مجلة Natural فقد تمكنت الخلايا الحساسة للضوء في شبكية عين أحد الأموات من الاستجابة لمدة تصل إلى خمس ساعات بعد الوفاة.
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