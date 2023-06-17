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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 17-6-2023 في بدية التعاملات البنكية

سعر الريال السعودي في بنك مصر:سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي: بقية التفاصيل في الاسفل وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي: وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي: وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سعر عملة مملكة السعودية في بنك سايب حافظ سعر الريال السعودي على مستواه دخل فروع بنك SAIB أمام الجنيه ، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في المصرف المتحد من ناحية آخرى سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع المصرف المتحد 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي بلغ الريال السعودي داخل فروع البنك المصري الخليجي، أمام العملة المحلية المصرية 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

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