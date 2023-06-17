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عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب اليوم السبت 28 ذو القعدة 1444هجرية الموافق 17-6-2023 في السعودية التحديث اليومي

يُعَد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية من أهم الأسعار في المجال الاقتصادي بالمملكة، ويهتم به الكثير من السعوديين لاستخدامه في الادخار والاستثمار. سعر الذهب بالريال السعودي ذهب عيار 24 235.92 ريال سعودي بقية التفاصيل في الاسفل ذهب عيار 23 226.09 ريال سعودي ذهب عيار 22 216.26 ريال سعودي ذهب عيار 21 206.43 ريال سعودي ذهب عيار 18 176.94 ريال سعودي ذهب عيار 16 157.28 ريال سعودي ذهب عيار 14 137.62 ريال سعودي أونصة الذهب 7337.83 ريال سعودي كيلو الذهب 235916.67 ريال سعودي

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