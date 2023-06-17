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عدن - ياسمين التهامي - فيديويحبس الانفاس لسيارة مسرعة تدهس عامل أثناء محاولته سحب سيارة معطلة على طريق عام في السعودية

وثق مقطع فيديو ، لحظة اصطدام سيارة مسرعة ، بعامل السطحات ، أثناء قيامه بسحب مركبة مٌعطلة على طريق عام بالرياض .

وأظهر الفيديو ، توقف سيارة السطحة بالطريق العام ، وقائدها يقوم بربط سيارة مٌعطلة لسحبها بعيدا عن الطريق العام .

وأثناء قيامه بربط السيارة ، باغتته مركبة أخرى وصدمته فوقع على الأرض .

وفر قائد المركبة هاربا بسيارته ، ولم يتوقف للإطمئنان على العامل الذي وقع على الأرض نتيجة اصطدامه بالسيارة ، فيما حضر قائد المركبة المٌعطلة مٌسرعا للإطمئنان عليه .

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