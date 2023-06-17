عمران.. مليشيا الحوثي تختطف الصحفي فهد الأرحبي

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، الصحفي فهد الأرحبي، من منزله في مدينة عمران (شمالي اليمن).



ونقل الصحفي" فارس الحميري"، عن مصادر مقربة من "الأرحبي" قولها، إن ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين اختطف الأسبوع الفائت الصحفي الأرحبي من منزله بمدينة عمران.



وأشارت إلى أنه لايزال مختطف حتى اللحظة في السجون المليشيا.



يذكر أن المليشيا الحوثية سبق وأن اختطفت الصحفي الأرحبي في يوليو 2021 لنحو شهر على خلفية نشره تفاصيل اقتحام الميليشيا لقاعة أحد الأعراس واعتقالها "العريس".

