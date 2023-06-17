شكرا لبحثكم عن خبر "معاوية" يتفقد أعمال الانترلوك لأرصفة شارع الخمسين في الممدارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- إعلام مديرية الشيخ عثمان

تفقد مدير عام مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن ، الدكتور وسام معاوية سعيد سالم، اليوم "الخميس" سير العمل في أعمال رصف حجارة الانترلوك، لأرصفة شارع الخمسين، في الممدارة، بمديرية الشيخ عثمان بمساحة إجمالية بلغت "3000 متر مربع".

واستمع، المدير العام، إلى شرح وافٍ من المهندس المشرف على المشروع،المهندس، محمد عبدالوكيل، حول سير العمل في المشروع، الذي ينفذه القطاع الخاص المحلي.

وشددا معاوية، على ضرورة مواصلة العمل بسرعة كبيرة، لضمان سرعة إنجازه بصورة سريعة، والتخفيف من معاناه المواطنين، والذي سوف يسهم بالمنظر الجمالي، لارصفة شارع الخمسين في الممدارة كبقية شوارع المديرية .

وأشاد معاوية، بالجهود المبذوله من قبل القطاع الخاص، من خلال التدخلات بالعديد من الأعمال لدعم ومساندة جهود قيادة السلطة المحلية بالمديرية، مشيرا الى أهمية المشروع والذي سيسهم في اظهار الشارع بالصورة الجمالية الأئقة