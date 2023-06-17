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عدن - ياسمين التهامي - اقامةبالسعودية مدتها 10 سنوات ودون كفيل كيف تحصل عليها؟اليك الخطوات قم بها الان واستغل الفرصة

حددت المملكة العربية السعودية 4 شروط آ للحصول على إقامة 10 سنين وأكثر للوافدين الراغبين البقاء بالمملكة، وتمكنهم هذه الإقامة من العمل بلا كفيل والبقاء دون ترحيل. آ وأما عن شروط تجديد الإقامة الجديدة للوافدين ١- آ أن يكون الوافد من فئة المستثمرين، أي أنه من فئة التجار الذين لهم أعمال تجارية داخل المملكة.

٢- أن يكون الوافد ملتزم بتسديد الرسوم وليس عليه مخالفات وغرامات ورسوم مستحقة وكذلك مشاكل أمنية.

بقية التفاصيل في الاسفل

٣- أن يكون الوافد لديه من ذوي الكفاءة العلمية والتخصصية

. ٤- أن يكون الوافد إضافة للمملكة وليس عبئ أو من ضمن العمالة العشوائية والسائيبة ويقدم شيء جديدا.

كما أن هناك أولويات في الإقامة لعدة فئات منها :- ١

- مواطني مجلس التعاون الخليجي

٢- أبناء المواطنة من زوج وافد

٣- أبناء الوافدة من أب سعودي

٤- وكذلك المجنسين

دون كفيل أوترحيل.. السعودية تحدد 4 شروط للحصول على إقامة 10 سنين للوافدين بالمملكة