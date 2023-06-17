لحج.. مليشيا الانتقالي تطلق النار على محتجين طالبوا بتسليم قتلة "ماجد رشده" واختطفت 10 منهم

المنامة - ياسر ابراهيم - منعت قوات المجلس الانتقالي في محافظة لحج (جنوبي اليمن)، اليوم السبت، بالقوة إقامة فعالية احتجاجية تطالب بضبط قتلة الشاب" ماجد رشده" الذي أعدمته ذات القوات مطلع ديسمبر من العام الماضي، واختطفت عدداً من المشاركين في الفعالية.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن قوات المجلس الانتقالي بمحافظة لحج، اختطفت عشرة شبان على الأقل وهم في طريقهم اليوم السبت للمشاركة في تظاهرة احتجاجية دعت لها أسرة ماجد رشده الحالمي.



وأضافت المصادر أن أسرة "ماجد رشده الحالمي"، دعت لتظاهرة احتجاجية في مديرية حالمين للتنديد بعدم تسليم قوات المجلس الانتقالي جميع العناصر المشتركة باختطاف واعدام نجلهم.



وتابعت أن قوات المجلس الانتقالي وجهت حواجز التفتيش باعتراض المواكب التي احتشدت من جميع مناطق ردفان وأتلفت اللوحات والصور وأطلقت الرصاص على المحتجين لتفريقهم واجبارهم على العودة من حيث أتوا.





إلى ذلك دعا بيان التظاهرة التي شهدتها مديرية حالمين المجلس الانتقالي للضغط على قائد اللواء الخامس مختار النوبي لتسليم باقي العناصر المشتركة في الجريمة ليتم التعامل معهم وفق القانون وعبر الأطر القضائية بدلا من حمايتهم ما قد يدفع القضية نحو منحى آخر.



وهاجمت شعارات التظاهرة "النوبي" واتهمته بالتستر على المجرمين والقتلة فضلا عن تحمله مسؤولية الجريمة كونه من وجههم بالتنفيذ.



وكان قائد اللواء الخامس مختار النوبي قد سير حملة عسكرية ضد ماجد رشده الحالمي في ديسمبر من العام الماضي، إثر خلاف بينهما، قبل أن تقوم بتكبيله وعصب عينيه وإعدامه رميا بالرصاص والتمثيل بجثته في حادثة أثارت سخطا شعبيا كبيرا.

