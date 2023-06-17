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عدن - ياسمين التهامي - لأصحاب الدلع والرفاهية إ ليكم سيارة فورد برونكو 2023 الأسعار و المواصفات في السعودية

توفر برونكو للباحثين عن سيارة جديدة محركًا بسعة 2.3 liter ومحرك بسعة 2.7 liter، تشتهر فورد برونكو بـراحة، وتأتينا مزودة بميزات مثل: غطاء عازل من الأصوات والحرارة , وCup holders, ومقبس 12V - أمامي فقط, وABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق. تاليا أسعار فورد برونكو 2023 في السعودية.

بسعر يبدأ من 205,505 ريال، تتنافس فورد برونكو مع منافسين معروفين، حيث تباع أغلى نسخها بسعر 284,855 ريال سعودياً.

بقية التفاصيل في الاسفل

تحتفل فورد بالأيام الخوالي بإصدار خاص من Bronco Heritage Edition لكل من الموديلات ذات البابين والأربعة أبواب والتي تعيد مظهر الستينيات الكلاسيكي. استنادًا إلى تقليم Big Bend مع حزمة Sasquatch ، تأتي Bronco Heritage Edition مزودة بمحرك توربو بقوة 300 حصان سعة 2.3 لتر مع ناقل حركة يدوي بسبع سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات متوفر. يشمل التصميم الخلفي شبكة بيضاء وسقفاً أبيض ومجموعة من العجلات المستوحاة من الستينيات. إصدار Heritage Limited أغلى ثمن ، يعتمد على مستوى القطع Badlands ، يأتي مع شارات Bronco-script المعدنية ، ومقاعد منقوشة بالجلد ، وشارات Heritage Limited على الكونسول الوسطى.

سواء كنت تتجول عبر مسارات غابات كثيفة أو تتباطأ بهدوء حتى نافذة Wendy"s drive-thru ، يمكن القول إن فورد برونكو ذات الدفع الرباعي هي الأكثر إثارة على الطرق الوعرة منذ جيب رانجلر. تأتي برونكو بأشكال هيكل من بابين وأربعة أبواب ، وقد تم تصميمها للقيام بكل ما تستطيع رانجلر القيام به - وهي تفعل ذلك وأكثر. نعم ، يمكنك إزالة الأبواب في برونكو تمامًا كما تفعل في رانجلر ولكن فورد فقط هي التي تحتفظ بمراياها. تلبي سيارات الدفع الرباعي الخاصة بالعلامتين الوحل الكبير ولكن برونكو تعاني من ضجيج أقل بشكل ملحوظ على الطريق عند السفر على الطرق السريعة بين البرك. لديها قدرة حصانية أساسية أكبر أيضًا ، حيث يتراوح خرجها بين محرك توربيني بقوة 300 حصان سعة 2.3 لتر وشاحن توربيني سعة 2.3 لتر ومحرك توربو مزدوج سعة 2.7 لتر V-6 بقوة 330 حصانًا. إذا كنت تبحث عن أكثر من ذلك ، فمتّع عينيك بالرفارف المنتفخة لسيارة برونكو رابتور بقوة 418 حصانًا ، والتي تمت مراجعتها بشكل منفصل. من خلال مجموعة مذهلة من الطرازات والتجهيزات والمعدات الاختيارية ، توفر برونكو قابلية تكوين واسعة تسمح لها بتلائم مجموعة واسعة من الاحتياجات - حتى لأولئك المتعصبين الذين يرغبون في تغيير التروس بمساعدة دواسة القابض.

المحرك:

لا تأتي برونكو بثماني أسطوانات. بدلاً من ذلك ، هناك محرك قياسي سعة 300 حصان مزود بشاحن توربيني سعة 2.3 لترًا رباعي الأسطوانات أو محرك توربو مزدوج اختياري بقوة 330 حصانًا سعة 2.7 لترًا V-6. مسامير ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات لكل من محركي الغاز ، لكن دليل سبع سرعات متوافق فقط مع المحرك الأصغر. لسوء الحظ ، لا يتمتع أي من المحركين بموسيقى تصويرية متحمسة. ترسل كل سيارة برونكو القوة إلى جميع العجلات الأربع ، كما أن نظام التعليق الأمامي المستقل الخاص بها أكثر تطوراً من محور العصا الأمامية في جيب. تشمل الخيارات الأخرى الجديرة بالملاحظة الإطارات الطينية مقاس 35 بوصة ، والعجلات القادرة على القفل ، والتروس التفاضلية الأمامية والخلفية ذات القفل الإلكتروني ، وميزة فصل قضيب التأرجح. بعد انطباعاتنا الأولى عن القيادة ، أثارت برونكو إعجابنا بتحسينها على الطريق. ليس فقط توجيهها أكثر دقة من عجلة رانجلر ، ولكن فورد تتعامل بشكل أفضل بشكل عام. بالطبع ، المجهزة بإطارات أكبر وأنعم تعليق ، هناك انغماس كبير في الفرامل ، وبنيتها الهيكلية على الهيكل ليست سرية. ومع ذلك ، فإن برونكو ليست لعبة خدعة واحدة ، وهي قادرة على قهر التضاريس الغادرة حقًا.

قدرة السحب والحمولة:

تم تصنيف كلا طرازي Ford Bronco ذات البابين والأربعة أبواب بسحب 3500 رطل - وهو نفس طراز Wrangler.

الاقتصاد في استهلاك الوقود:

أربع أسطوانات برونكو مع الأوتوماتيكية يعد ناقل الحركة Atic هو الخيار الأكثر اقتصادا ، حيث يبلغ معدله 20 ميلا في الغالون في المدينة و 22 على الطريق السريع. قم بالترقية إلى الإصدار V-6 مع حزمة Sasquatch التي تتضمن إطارات عدوانية كبيرة الحجم واقتصادها في استهلاك الوقود ينخفض إلى 17 ميلا في الغالون في المدينة وعلى الطريق السريع. لقد قمنا بتشغيل Broncos المجهزة تلقائيًا مع كلا المحركين على طريق الاقتصاد في استهلاك الوقود الذي تبلغ سرعته 75 ميلاً في الساعة ، مع كسب محرك رباعي الأسطوانات 22 ميلاً في الغالون و 18 ميلاً في الغالون.

الداخلية والراحة والشحن:

تتوفر مع بابين أو أربعة أبواب ، وأسطح طرية أو أسطح صلبة ، وألواح هيكل قابلة للإزالة ، وتوفر Bronco نفس إمكانيات الهواء الطلق التي تجعل رانجلر متعة في الهواء الطلق. يحتوي التصميم الداخلي لفورد على عدد قليل من الابتكارات أكثر من جيب أيضًا. على سبيل المثال ، يحتوي Bronco على رف مدمج في الجزء العلوي من لوحة القيادة الخاصة به والذي يسمح بتركيب الهواتف الذكية و GoPros هناك. كما أن لديها أبواباً بدون إطار يسهل إزالتها. ومع ذلك ، يمكن للزجاج الجانبي الطويل أن يعيق عوامل الطقس ويسمح بدخول ضوضاء الرياح الإضافية إلى المقصورة. ومع ذلك ، فإن طرازات الأبواب الأربعة ذات قاعدة العجلات الممتدة بها مساحة على متنها لتخزين جميع الأبواب الأربعة. نظرًا لأن المرايا الخارجية مثبتة على قاعدة الزجاج الأمامي ، فإنها لا تزال قابلة للاستخدام عند نزع الأبواب. عند تعرضها للعوامل الجوية ، يمكن حماية المقصورة بالأرضيات المطاطية المتوفرة وتنجيد الفينيل البحري. يمكن لأولئك الذين يريدون بيئة مربي الحيوانات أن يختاروا أسطح المقاعد الجلدية ، لكن المساحات الداخلية الواسعة من البلاستيك تبدو رخيصة على الحواف العلوية. حتى في برونكو ذات البابين ، هناك مساحة كافية في المقعد الخلفي تتسع بشكل مريح لشخصين بالغين. تحتوي النسخة ذات الأبواب الأربعة وحدها على مقعد ثالث متوسط في الخلف وتوفر مساحة أكبر للأرجل ، ولكن معظم الطول الإضافي ينطبق على منطقة الشحن ، والتي تزيد بنسبة 50 في المائة عن مساحة البابين.

المعلومات والترفيه والاتصال:

يعمل أحدث برنامج In-dash Sync 4 من Ford على تشغيل شاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 أو 12.0 بوصة مدمجة في منتصف لوحة أجهزة القياس في Bronco. يسمح الإعداد بالتحديثات عبر الهواء ويمكنه الاتصال بالسحابة والهاتف الذكي للمستخدم لاسلكيًا. يدعم نظام المعلومات والترفيه أيضًا مجموعة من ميزات المعلومات والترفيه الحديثة التي تشمل Apple CarPlay و Android Auto ونقطة اتصال Wi-Fi قائمة على الاشتراك. يمكن أيضًا ترقية الوحدة بخيارات مرغوبة ، مثل التنقل المدمج واستريو B&O الأكثر قوة.

تشمل ميزات السلامة الرئيسية ما يلي:

الضمان وتغطية الصيانة:

أبعاد السيارة: