وفاة سائق سوري داخل شاحنته بالمهرة شرقي اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي سائق يحمل الجنسية السورية، داخل شاحنته في مدينة شحن بمحافظة المهرة، (شرقي اليمن).



وقالت شرطة شحن في بيان نشره مركز المحافظة الإعلامي، إنها عثرت على شخص سوري الجنسية يدعى: (ش، م، ا) متوفيا داخل غمارة القاطرة.



وأشارت أن السائق كان قادما من الإمارات العربية المتحدة.



ونقل البيان عن مدير مباحث المديرية رشيد الصلاحي، قوله "كل الدلائل تشير أن سبب الوفاة ذبحة صدرية حسب تشخيص الأطباء بمستشفى السلطان قابوس الصحي بالمديرية إضافة إلى الأوراق والروشتات الطبية التي عثر عليها داخل القاطرة والتي تثبت أن المتوفي كان يعاني من أمراض مزمنة".



وبيّن أن المتوفي كان مستلقيا بداخل الغمارة الخلفية للقاطرة التي كانت شغاله.



وأشار الصلاحي إلى أن رجال البحث الجنائي بالمديرية باشروا عملهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحريز مكان الحادثة، ورفع الآثار التي تم العثور عليها، فيما تم نقل جثمان السائق إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الغيضة المركزي.

