أبين.. مقتل وإصابة 7 جنود من قوات الانتقالي بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في "مودية"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب 7 جنود من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، إثر انفجار عبوات ناسفة بعربات عسكرية في محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت تباعا في رتل عسكري لقوات المجلس الانتقالي في موقع امحفرة بوادي عومران شرق مديرية مودية.



وأضافت أن الانفجارات أسفرت عن مقتل جندي وإصابة ستة آخرين فضلا عن أضرار لحقت بالعربات العسكرية.



وأشارت المصادر، إلى أنه تم اسعاف المصابين إلى مستشفى مودية لتلقي الإسعافات الأولية. ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.



وفي 27 من أبريل/نيسان الماضي قتل ضابط في قوات المجلس الانتقالي وأصيب اثنان من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في المديرية ذاتها.



وشهدت مديرية مودية منذ انتشار قوات المجلس الانتقالي فيها في أغسطس/آب من العام المنصرم سلسلة انفجارات مماثلة نتج عنها مقتل وإصابة عشرات الجنود، فيما تنسب قوات الانتقالي هذه الهجمات لعناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي.