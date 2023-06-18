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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18يونيو2023 مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر عملة السعودية في بنك مصر عرض الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع. بقية التفاصيل في الاسفل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي حقق سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع. سعر عملة مملكة السعودية في بنك سايب طرح سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع. سعر عملة مملكة السعودية في بنك البركة شهد سعر الريال السعودي في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

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