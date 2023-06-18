شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 29 ذو العقدة 1444هجرية الموافق 18يونيو 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 29 ذو العقدة 1444هجرية الموافق 18يونيو 2023 2023/06/18 الساعة 08:47 صباحاً (جهينةيمن) بقية التفاصيل في الاسفل اسعار جرام الذهب اليوم في السعودية الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار الذهب عيار 24 235.93 $62.92 الذهب عيار 22 216.27 $57.68 الذهب عيار 21 206.44 $55.06 الذهب عيار 18 176.94 $47.19 الذهب عيار 14 137.62 $36.71 الذهب عيار 12 117.96 $31.46 الذهب عيار 10 98.30 $26.22 أونصة الذهب 7,337.32 $1,956.95 أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء الوحدات شراء جديد بيع مستعمل عيار 22 253.04 211.30 عيار 21 243.60 201.69 عيار 18 221.18 172.87 اسعار جرام الذهب اليوم في السعودية تحدثنا بالتفصيل عن: أسعار الذهب عالميا مباشر. سعر سبيكة الذهب في السعودية الوزن السعر بالريال السعر بالدولار سبيكة 1 جرام 325.58 $86.83 سبيكة 2.5 جرام 740.24 $197.41 سبيكة 5 جرام 1,380.19 $368.08 سبيكة 10 جرام 2,642.42 $704.70 سبيكة 20 جرام 5,143.27 $1,371.66 سبيكة 50 جرام 12,622.26 $3,366.22 سبيكة 100 جرام 24,890.62 $6,638.06 سبيكة 250 جرام 62,108.57 $16,563.69 سبيكة نصف كيلو 123,981.22 $33,064.46 سبيكة 1 كيلو 245,367.20 $65,436.80 سبيكة 10 تولة 28,967.44 $7,725.30 سبيكة نصف أونصة 3,998.89 $1,066.47 سبيكة 1 أونصة 7,887.73 $2,103.57 جنيه 8 جرام عيار 22 1,922.21 $512.66 جنيه 8 جرام عيار 21 1,819.98 $485.41

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