شكرا لبحثكم عن خبر مواطن يكتب : مستشفيات عدن رفضت استقبال مريض اعدناه الى البيت معزز مكرم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حسبنا الله ونعم الوكيل على هده السلطه في محافظه عدن ووزاره الصحه ذهبنا بحاله اسعاف مستشفى الجمهوريه الساعه التاسعه ليلاً ولم يتم قبول الحاله بحجه اظراب دكاتره قسم الطوارئ وتحركنا بسياره الاسعاف المرافقه معنا الى مستشفى البريهي ولم يتم قبول الحاله بحجه عدم وجود تنفس اصطناعي وتحركنا الى مستشفى عدن الالماني ولم يتم قبول الحاله بحجه عدم فراق في غرفه الانعاش ورجعنا بالمريض الى منزله معزز مكرم بعد جوله من المعاناه اخواني واحبابي في محافظة عدن من معه حاله مرضيه العمر فوق السبعين لاتتعدب وتدهب مستشفى لانهم لايقبلون ويخافون من الوفاه وسمعه عليهم ياوزير الصحه يامحافظ عدن يامجلسنا الانتقالي ايش نقول فيكم.. كما ورد

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