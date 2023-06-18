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عدن - ياسمين التهامي - تعطلت سيارتهم والحرارة مرتفعة.. مواطن سعودي يعطي سيارته لأسرة لا يعرفها في الطريق يشرح الواقعة

في لفتة ألقت الضوء على نُبُل الإنسانية والأُلفة التي يحملها القلب الطيب، تفاعل مواطن سعودي بشكل غير متوقع فاجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مواطن سعودي أخر لم يكن يعرفه من قبل، حين وجد أن سيارته توقفت عن العمل فجأة وسط الطريق في ظل ارتفاع شديد لدرجات الحرارة وهو برفقة عائلته.

وقد حرص المواطن العالق في الطريق والذي تأثر بالواقعة. وفي تصريحاته، قال: “لقد رآني عالقاً في وسط الطريق مع أسرتي وسيارتي معطلة، فلم يتردد في تقديم سيارته لي قائلاً: أوصل عائلتك بأمان ولا تقلق بشأني”. منوها لأنه لا يعرف ولم يتقابل معه في أي وقت سابق.

بقية التفاصيل في الاسفل

وأبدى المواطن الذي تلقى المساعدة شعوراً بالدهشة والإعجاب تجاه تلك اللفتة النبيلة، وتوجه للشاب بالسؤال: “كيف يمكنك منحي سيارتك وأنت لا تعرفني؟”، فكان رد الشاب الكريم واضحًا ومعبّرًا حين قال: “تصورني أنا في موقعك”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث الإنساني قد شاركه الألاف من السعوديين على منصة تويتر، خاصة وأنها واقعة تبرز قيم التعاون والتكاتف التي يجب أن تسود في مثل هذه الظروف الصعبة سواء بين المواطنين السعوديين أو العرب بصفة عامة، وقد طالب الكثير من النشطاء بتكريم الشخص الذي منح سيارته لتلك العائلة.

من جهة أخرى تفاعل البعض بالسلب مع الفيديو، مطالبين صاحب السيارة بإيصالهم بدلا من اعطائهم السيارة، حيث قال أحدهم في تعليقه “هذا ليس وقت حس النية كان الأولى ان يوصل العائلة الي مكانهم ويعتبر هذا فعل جميل”.