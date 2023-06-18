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عدن - ياسمين التهامي - لكل مغترب في السعودية.. لقد حانت فرصتك التي.. بادر في الحصول على الجنسية الآن فورا

شروط وخطوات التجنيس في المملكة العربية السعودية يسأل عنها الكثير من المقيمين العرب الذين يرغبون في الحصول عليها، لذلك سوف نعرض لكم على خطوات الحصول على الجنسية السعودية من موقع بوابة الخليج وعلى أهم شروط اخذ الجنسية السعودية,لكي يستطيع من ينطبق عليه هذه الشروط الحصول بالفعل على الجنسية السعودية.

تختلف شروط الحصول على الجنسيه السعوديه على حسب الطريقة التي يتم بها الحصول على الجنسية السعودية، وهناك العديد من الطرق التي تجعل الشخص الغير سعودي يحصل على الجنسية السعودية وهي كالتالي:

بقية التفاصيل في الاسفل

الحصول على الجنسية السعودية عن طريق الميلاد

الشخص الذي يولد على أراضي المملكة العربية السعودية منذ عام 1914 إلى وقتنا هذا فإنه يحصل على الجنسية السعودية.

الطفل الذي يولد في المملكة العربية السعودية من أب غير سعودي أو أم سعودية، فإنه يحصل على الجنسية السعودية بعد توفر شروط اخذ الجنسية السعودية التي تتمثل في أن يكون مقيم في المملكة، أن يجيد اللغة العربية، وأن يكون جد الأم سعودي.



الطفل الذي يولد على أرض المملكة العربية السعودية لآباء مجهولين، فإنه يحصل بشكل تلقائي على الجنسية السعودية أيضًا.

الحصول على الجنسية السعودية عن طريق الزواج

المرأة الأجنبية يمكنها أن تحصل على الجنسية السعودية في حالة الزواج من رجل سعودي.

لا يمكن لأي شخص أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية إلا لو كان شخص ناضج.



المرأة السعودية لا تمنح الجنسية للرجل الأجنبي لو تزوجت منه.

الحصول على الجنسية السعودية عن طريق التجنيس

يمكن للأجنبي أن يحصل على الجنسية السعودية في حالة استيفاء شروط اخذ الجنسية السعودية التالية:

أن يكون فوق سن الرشد.

أن يكون معافى من الناحية العقلية.

يجب أن تكون إقامته داخل المملكة العربية السعودية 10 سنوات متواصلة.

أن يكون لديه مورد دخل معلوم المصدر.

حسن الأخلاق والسير والسلوك.

إجادة القراءة والكتابة والتحدث باللغة العربية بطلاقة.

واجبات مواطني السعودية والحاصلين على الجنسية السعودية

هناك بعض الواجبات التي ينبغي على من يحصل على الجنسية السعودية معرفتها وذلك لمن يرغب في الحصول على الجنسية السعودي لكي يقوم بهذه الوجبات وهي:

مبايعة الملك على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله والسمع والطاعة له.

المساعدة في تطوير الوحدة الوطنية وتجنب الأمور التي قد تؤدي إلى التفرقة.

الحفاظ على الأمور العامة.

تجنب ارتكاب أي فعل يضر المملكة العربية السعودية.

نقاط تجنيس زوجة المواطن السعودي

تتمثل طريقة الحصول على الجنسية السعودية لزوجة المواطن السعودي تجميع الزوجة مجموعة من النقاط وإذا وصلت إلى 18 نقطة فإنه يحق لها الحصول على الجنسية السعودية، ويتم جمع هذه النقاط كالتالي:

لو حصلت الزوجة على الدكتوراه فإنها تحصل على 10 نقاط.

لو كانت الدكتوراه التي تحصل عليها في تخصص الهندسة فإنها تحصل على 15 نقطة، أما درجة الليسانس أو البكالوريوس 5 نقاط.

الإقامة في المملكة لمدة 10 سنوات يجعلها تحصل على 10 نقاط.



لو كان لدى المتقدم أخين سعوديين حصل على نقطة واحدة وكلما زاد عدد الأخوة زادت عدد النقاط.

لو كان الأب سعودي، فإنه يحصل على 3 نقاط.

[نقاط تجنيس زوجة المواطن السعودي]

ما هي شروط تجنيس زوجة السعودي؟

أن تكون المرأة أقامت في السعودية حوالي 10 سنوات.

أن تكون على ذمة الزوج.

أن تجمع عدد نقاط 17 نقطة من التجنيس.

بجانب تخليها عن الجنسية التي تمتلكها.

أن لا يكون على الزوجة حكم قضائي.

أن تكون حسنة السير والسلوك.

من الذي يمنح الجنسية السعودية؟

يتم استخراج الجنسية السعودية من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناءً على اقتراح من وزير الداخلية.