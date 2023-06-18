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عدن - ياسمين التهامي - وحش الطرق الوعرة سيارة فورد برونكو رابتور 2024 تظهر بعدة لقطات تجسسية
شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين المحبين للسفر خاصةً على الطرق الوعرة، بانتظار قدوم سيارة فورد برونكو رابتور 2024، وذلك بعدما تم الكشف عن عدة لقطات تجسسية لها، أظهرت مجموعة من التحديثات التي تم دعمها بها؛ لحرص الصانع على جعلها رقم واحد بين منافسيها.
تحديثات سيارة فورد برونكو رابتور
أظهرت اللقطات التي تم أخذها لسيارة فورد برونكو رابتور 2024، التحديثات التي حصلت عليها من الداخل والخارج، وقد جاءت كما يلي:-
بقية التفاصيل في الاسفل
|من الخارج
|من الداخل
|مقاس جنوط السيارة يتراوح فيما بين 18 و20 بوصة.
مصابيح أمامية تعمل بتقنية ليد تعمل أوتوماتيكيًا.
مزودة بمصد خلفي وأمامي بلون الهيكل الخارجي.
المقابض والمرايا الجانبية مطلية بلون الهيكل الخارجي.
|مزودة من الداخل بنظام الاستشعار العكسي.
مكيف ثنائي المنطقة.
عجلة القيادة متعددة المهام وقابلة للإمالة.
مزود بشاشة خاصة بالترفيه.
مزودة بكاميرا محيطية 360 درجة.
سمات محرك سيارة فورد برونكو رابتور المنتظرة
أوضحت عدة تقارير أن محرك السيارة القادم، لا يختلف كثيرًا عن المزود بالطرازات السابقة من السيارة حاليًا، والذي اتسم بما يلي:-
متى سوف يتم طرح سيارة فورد برونكو رابتور موديل 2024 في أسواق المملكة؟
لا توجد تصريحات مؤكدة حول موعد نزول سيارة فورد برونكو رابتور ٢٠٢٤ أسواق المملكة، ولكن من المتوقع أن تبدأ بغزو الأسواق خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري.
حيث يمكن الحصول عليها بأسعار تنافسية لدى الوكيل الحصري لها بالبلاد شركة “محمد يوسف ناغي” للسيارات.
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