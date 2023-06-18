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عدن - ياسمين التهامي - الغرفة التجارية في السعودية تعلن عن حاجتها لعدد من الموظفين خريجي الثانوية والدبلوم من الجنسين

تعلن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن توفر (11) وظيفة متنوعة للعمل بالقطاع الخاص بمدينة الرياض للرجال والنساء حملة كافة المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) تشمل (وظائف لا تتطلب الخبرة) بالمسميات والشروط التالية: – إداري موارد بشرية

– مشغل غرفة عمليات

– كاتبة ومدخلة بيانات

– بائع

– بائعة

– أخصائية مبيعات

– موظف استقبال

– محاسب

– مديرة معرض

-معقب خدمات

– كاشير محاسبة بقية التفاصيل في الاسفل الشروط: – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة (الثانوية، الدبلوم، البكالويوس) حسب متطلبات كل وظيفة.

– توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة. طريقة التقديم: التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

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