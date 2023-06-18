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عدن - ياسمين التهامي - أسرع طريقة للحصول عليه .. تمويل بـ300ألف ريال سعودي والسداد على خمس سنوات

يمكن الآن تقسيط سداد 300 ألف ريال سعودي على 5 سنوات وذلك لجميع المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين والمتقاعدين دون الحاجة إلى أى ضمانات ودون الحاجة إلى دفع دفعة أولى وذلك من خلال تمويل شركة اليسر كما أتاحت الشركة أيضاً تقسيط سداد الدفعة على 24 شهر

بدون كفيل 300,000 ريال للسعودي والمقيم والمتقاعد

بقية التفاصيل في الاسفل

من أهم مزايا شركة اليسر للإجارة والتمويل هو توفير التمويل لجميع فئات العملاء سواء مواطنين أو مقيمين وكذلك متقاعدين فتتيح شركة اليسر للتمويل الآن إمكانية الحصول على تمويل بقيمة 300 ألف ريال سعودي دون أشتراط كفيل ومن خلال تلك التمويل يتمكن العميل من شراء سيارة جديدة أو مستعملة كما يتميز تمويل شركة اليسر بأنه متوفر اونلاين فيستطيع العميل كل طلب التمويل من خلال الخطوات التالية

• فتح الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر للتمويل بالسعودية.

• ثم الدخول على رابط تمويل الاجارة من قبل الشركة.

• ثم الدخول على طلب التمويل الآن.

• ملئ نموذج طلب التمويل بالبيانات المطلوبة.

مميزات طلب تمويل 300,000 ريال لدى شركة اليسر

أعدت شركة اليسر للتمويل تمويل شخصي 300 ألف ريال بمجموعة من المميزات التي تجعلة تمويل يتناسب مع متطلبات العملاء المختلفة ومن بين تلك المميزات ما يلي

• يتميز تمويل 300 ألف ريال من اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

• كما يتميز أيضاً تمويل 300 ألف ريال من شركة اليسر بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن.

• كذلك يتميز تمويل شركة اليسر 300 ألف ريال بأنه متاح للسعودي والمقيم والمتقاعد.

• كما يتميز التمويل أيضاً من شركة اليسر بأنه لا يتطلب دفعة أولى عند التقديم.

• تمويل 300 ألف ريال من شركة اليسر متاح بالتقسيط الميسر على 5 سنوات.

• من خلال تمويل شركة اليسر 300 ألف ريال يستطيع العميل من شراء سيارة جديدة أو مستعملة.

شروط طلب التمويل 300 ألف ريال لدى شركة اليسر

العميل السعودي وكذلك المقيم أو المتقاعد يستطيع الحصول على تمويل 300 ألف ريال دون كفيل لدى شركة اليسر ولكن عندما يكون المتقدم مستوفي الشروط التالية

• 21 عام هو الحد الأدنى لعمر المواطن السعودي المتقدم.

• 60 عام هو الحد الأقصى لعمر المواطن السعودي المتقدم.

• 22 عام هو الحد الأدنى لسن العميل الغير سعودي المتقدم.

• 60 عام هو الحد الأقصى لسن العميل الغير سعودي المتقدم.

• 4000 ريال هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم.

• 3 أشهر هي فترة عمل العميل المتقدم بطلب التمويل.