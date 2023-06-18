[ رحبت برحلات الحج من صنعاء.. واشنطن تجدد التزامها بتعزيز فوائد الهُدنة وإنهاء الحرب في اليمن ]

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، التزامها بتعزيز الفوائد المكتسبة من الهُدنة في اليمن والعمل على إنهاء الحرب عبر عملية سياسية بقيادة يمنية.



جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي آدم هودج رحب فيه برحلات الحج من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة السعودية.



وقال البيان: "لقد أعطت الولايات المتحدة الأولوية للتخفيف من التصعيد في اليمن وإنهاء النزاع في نهاية المطاف من خلال المشاركات الدبلوماسية، وذلك منذ الأيام الأولى لإدارة بايدن.



وأضاف: "لقد وفرت الهدنة التي تحققت بوساطة أممية... حوالي 15 شهرا من الهدوء للشعب اليمني، وهذه أطول فترة هدوء تشهدها البلاد منذ بدأت الحرب قبل حوالي عقد من الزمن.



وتابع: "لقد أمضى المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك ومسؤولون كبار أمريكيون آخرون الأسبوع الماضي في الشرق الأوسط للتركيز على توسيع نطاق الهدنة في اليمن ومسائل أخرى".



وثمن البيان "جهود المملكة العربية السعودية التي بذلتها لدعم الهدنة في خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك رحلات الحج التاريخية اليوم والتي تمكن اليمنيين من أداء فرائضهم الدينية وغيرها من الرحلات عما قريب".



وأكد المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، التزام الولايات المتحدة "بتعزيز الفوائد المكتسبة من الهدنة حاليا ووضع حد للحرب في نهاية المطاف من خلال عملية سياسية بقيادة يمنية".



وكانت السعودية، أعلنت فجر اليوم وصول أول رحلة جوية من مطار صنعاء الخاضع للحوثيين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة.



وقال السفير السعودي لدى اليمن "محمد آل جابر" في تغريدة على تويتر: "تنفيذاً لتوجيهات قيادة المملكة الهادفة إلى التسهيل على القادمين من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ، وامتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار، أستقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة طلائع الحجاج اليمنيين القادمين جواً من مطار صنعاء الدولي"



بدورها أعلنت الخطوط الجوية اليمنية في منشور لها على "فيسبوك"، مساء السبت، تسيير أول رحلة جوية مباشرة من صنعاء إلى المملكة العربية السعودية (خلال سنوات الحرب) على متنها 275 حاجا يمنيا.



وأشارت اليمنية إلى أن "هناك رحلتين قادمتين، يومي الاثنين والأربعاء لنقل حجاج بيت الله الحرام من صنعاء إلى جدة".

