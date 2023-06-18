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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة ستشعل فتيل المنافسة بين ملايين السعوديين للحصول عليها.. اعرف التفاصيل حالاً

أعلنت شركة طيران الرياض (الناقل الجوي الوطني الجديد) عن فتح باب التوظيف لشغل (28) وظيفة للرجال والنساء حملة كافة المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) لشغل وظائفه (الإدارية، التقنية، الفنية، المساندة) على النحو التالي:تفاصيل الوظائف – مدير إدارة التجربة الرقمية بقية التفاصيل في الاسفل – مدير شراكة أعمال الموارد البشرية – مدير استراتيجية الولاء – مدير أول تخطيط أعمال الولاء – مدير التدقيق – مسؤول التصميم التنظيمي – مسؤول خدمات الموظفين – مدير منتجات أنظمة المؤسسة – مدير مخاطر الأمن السيبراني – مدير أول صيانة المسار – مدير أول الصيانة الخفيفة – مدير أول مركز مراقبة الصيانة – مدير أول التخطيط – مدير أول الخدمات الفنية للأسطول – مدير أول تجربة الصالة – مدير أول تجربة الطيران – مدير التصميم التنظيمي – مدير تصميم الصالة والمنتجات – مدير الثقافة والمشاركة – مدير أول مكتب إدارة المشاريع (العمليات) – مدير أول مكتب إدارة المشاريع (الشركات) – طاقم طائرة (مضيفين ومضيفات) – مساعد كابتن – كابتن – مدير خزينة الشركة – مدير المكافآت والأداء – مدير إدارة مخاطر المؤسسة – مدير إدارة الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة

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