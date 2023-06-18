عدن.. قوات الانتقالي تختطف إعلاميا في التواهي وعمال في محل ملابس بالشيخ عثمان

اختطفت قوات المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن ناشطا إعلاميا لانتقاده مسؤولا في السلطة المحلية.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن قوات الانتقالي اختطفت الإعلامي "أكرم كارم" بعد مشادات بينه وبين مدير مديرية التواهي "وجدي علوان الشعبي" على خلفية كشف الأول ملفات فساد تدين الثاني.



وأضافت أن كارم ما يزال مختطفا منذ مساء أمس السبت وذلك بتوجيهات من مدير المديرية.



وفي سياق متصل، اختطفت قوة أمنية تابعة للانتقالي عمالا في محل لبيع الملابس بمديرية الشيخ عثمان.



ووفق مصادر محلية فإن اختطاف العمال جاء بتوجيهات من مدير مديرية الشيخ عثمان "وسام معاوية"؛ وذلك لتسريب إدارة المحل مقطع فيديو أظهر اقتحام مدير المديرية للمحل قبل أيام.



وكان ناشطون قد تداولوا مقطع الفيديو المسرب الذي يظهر مدير المديرية وسام معاوية خلال اقتحامه المحل وعبثه بمحتوياته.

