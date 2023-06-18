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عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي يكشف عن خطأ قاتل عند تناولك للمشروبات الساخنة يعرض حياتك لهذا المرض الخطير

في مقطع فيديو يحمل أنباء صادمة لمحبي المشروبات الساخنة ، قام طبيب سعودي شهير بعرض واحد من أخطر أسباب الإصابة بسرطان المرئ .

حذر الدكتور « سعود الشهري » طبيب الأسرة من عادة يفعلها معظم الناس من محبي المشروبات الساخنة والتي قد تتسبب في إصابتهم بـ سرطان المريء . قال الشهري بأن أحد أخطر أسباب الإصابة بـ سرطان المرئ هو شرب الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات الساخنة بسرعة مما قد يتسبب في عواقب وخيمة .

حيث أن تناول المشروبات الساخنة بسرعة يتسبب في تهتك الطبقة المبطة للمرئ ، وقد تسبب كثرة تعرض المنطقة للمشروبات الساخنة قد يتسبب في جرحها .

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وأوضح أن الجرح المزمن يتحول بمرور الوقت إلى سرطان ، فعلميا هذه المرحلة هي المرحلة التي تسبق الإصابة بـ سرطان المرئ ، فبعدها يصاب به المرء مباشرة .