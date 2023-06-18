السعودية تعلن الإثنين غرة ذي الحجة وعيد الأضحى 28 يونيو

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السعودية، مساء الأحد، أن الإثنين أول أيام ذي الحجة (شهر الحج)، وعيد الأضحى الأربعاء 28 يونيو/ حزيران الجاري.



وأكدت المحكمة العليا السعودية، في بيان، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وأن الإثنين أول أيامه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.



وبذلك يكون الثلاثاء الموافق 27 يونيو الحالي هو يوم الوقوف بعرفة، والأربعاء 28 يونيو الجاري أول أيام عيد الأضحى، وفق المصدر ذاته.



وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة حيث تبدأ مناسك الحج لموسم (1444 هجرية/ 2023 ميلادية)، ويعد الوقوف بعرفة أهم مظاهره وركنه الأكبر، وسط استعدادات غير مسبوقة من السعودية، وتقديرات رسمية بموسم حج "استثنائي ومميز وآمن".



وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم حج 2023، بعد نحو شهر من إعلان المملكة عودة أعداد وأعمار الحجّاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.



وبحسب معلومات رسمية، بلغ عدد الحجاج خلال موسم 2022، 899 ألفا و353، بينهم 779 ألفا و919 من خارج المملكة، فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي كورونا.



وشهد عام 2020 موسما استثنائيا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون عام 2019 من كافة أرجاء العالم.

المصدر: الأناضول