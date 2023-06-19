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عدن - ياسمين التهامي - بشكل رسمي..السعودية تعلن منح الجنسية فوراً لكل مقيم امضى هذا العدد من السنوات داخل المملكة

في إطار سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2023، وحرصها واهتمامها بمواطنيها ونهضة البلاد وتقدمها على حد سواء، فقد أجرت المملكة العربية السعودية تعديلات جديدة على العديد من القانون، أبرزها قانون التجنيس، حيث فتحت المملكة باب التجنيس للعديد من العلماء والمبدعين والمواهب والمميزين وأصحاب الشهادات العلمية والكفاءات التي سوف تساهم في نهضة المملكة وتطويرها، كما أتاحت السعودية التجنيس الوافدين المولودين في السعودية خلال فترة زمنية معينة وضحها المرسوم الملكي الصادر بشأن ذلك، وقد شبه البعض هذه الخطوة من السعودية بأنها تشبه إلى حداً كبير شروط التجنيس في النظام الأمريكي وبعض الدول الأوروبية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على ذلك بالتفصيل إن شاء الله.

نص المرسوم الملكي على أن هناك فئات معينة يمكنهم الحصول على الجنسية السعودية، إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة، وهم كالتالي:

بقية التفاصيل في الاسفل

1- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.

2 – الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية أو المقيمون فيها عام 1332_1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 1345/3/22 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

كما أوضح هذا المرسوم تعديل جديداً على منح هذا الجنسية المشرعه في بداية هذا العام 2023 ، لمن تتحقق فيهم هذه الشروط.

وينص المرسوم على ” تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية عبر “إحلال عبارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء” الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على اقتراح وزير الداخلية، محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.