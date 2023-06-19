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اليمن.. الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1444هـ

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، لجميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية، موعد الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك للعام 1444هـ .
 
وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "إن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ بتاريخ 9 ذو الحجة 1444 وتنتهي في 15 من الشهر، على أن يستأنف الدوام في 16 ذو الحجة 1444 هـ".
 
وأشارت الوزارة في تعميم رقم ( 8 ) لسنة ٢٠٢٣م الى ان ذلك يأتي استناداً إلى المادة رقم 3 من القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية .
 
ورفعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أجمل التهاني وأطيب الامنيات لكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية المباركة.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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