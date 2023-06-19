اليمن.. الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1444هـ

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، لجميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية، موعد الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك للعام 1444هـ .



وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "إن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ بتاريخ 9 ذو الحجة 1444 وتنتهي في 15 من الشهر، على أن يستأنف الدوام في 16 ذو الحجة 1444 هـ".



وأشارت الوزارة في تعميم رقم ( 8 ) لسنة ٢٠٢٣م الى ان ذلك يأتي استناداً إلى المادة رقم 3 من القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية .



ورفعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أجمل التهاني وأطيب الامنيات لكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية المباركة.

