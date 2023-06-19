الحكومة اليمنية تعلن انتهاء عملية تفويج الحجاج عبر ميناء الوديعة البري

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، انتهاء عملية تفويج الحجاج عبر ميناء الوديعة البري.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، قوله إن عملية تفويج الحجاج اليمنيين عبر الميناء لهذا العام 1444 هجرية، انتهت بعد وضع إدارته خطه محكمة وشاملة ومدروسة وضعتها إدارة الميناء، بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ورئاسة الهيئة العامة للتنظيم شؤون النقل البري.



وأوضح الصيعري، أنه تم مرور 18173 حاجا يمنياً عبر المنفذ وفق برنامج معد من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد لعبور حجاج البر مع الممر الوحيد البري مع المملكة العربية السعودية..مشيداً بالتعاون بين المنفذين اليمني والسعودي لما فيه الصالح العام.



وأمس السبت، أعلنت وزارة الأوقاف وصول 19 ألف و 466 حاجاً يمنيا منذ بداية التفويج، وكشفت أن آخر أيام التفويج سيكون في 29 ذي القعدة.

