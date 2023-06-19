ملتقى بمأرب لتمكين 300 من النازحين الشباب في ريادة الأعمال

المنامة - ياسر ابراهيم - عقد بمحافظة مأرب، الأحد، ملتقى تمكين الشباب في مجال ريادة الأعمال، والذي تنفذه الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة.

ويقام الملتقى على مدى خمسة أيام، بتمويل من السلطة المحلية، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة.

ويهدف الملتقى إلى تأهيل وتدريب 300 شاباً وشابة من النازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة، واكسابهم مهارات ومعارف في مجال فتح وإدارة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما يهدف الملتقى لنقل المشاركين إلى مستوى التمكين الاقتصادي، وتحويل اسرهم التي عانت وتعاني من اثار الحرب والنزوح من أسر متلقية للمساعدات الى أسر منتجة.

واكد وكيل المحافظة علي الفاطمي، أن تنمية البشر وخاصة فئة الشباب هي المدخل العلمي والعملي لاحداث التنمية والتعافي من اثار الحرب وإعادة اعمار ما دمرته وتحسين سبل العيش للشباب واسرهم.

وأشار إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة تولي ملف التعليم والتدريب والتأهيل أولوية قصوى لاعداد الجيل القادم وتأهيل الشباب في مختلف المجالات.