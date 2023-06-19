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عدن - ياسمين التهامي - لا تفوت فرصتك! موعد إغلاق الزيارات في السعودية 2023 يقترب - حاملو تأشيرات الزيارة يجب أن ينتبهوا

حدد ت السلطات السعودية الموعد النهائي، لدخول مكة المكرمة قبل موسم الحج 2023 .

أصدرت السلطات السعودية قرارًا يقضي بمنع الدخول إلى مكة المكرمة لحاملي تأشيرات الزيارة،4

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اعتبارا من ١٠ من ذي القعدة الموافق 30 مايو،

عملا على ضمان راحة الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم.

يجب على المسافرين الراغبين في دخول مكة المكرمة قبل موسم الحج 2023،

الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية واتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشارفيروس كورونا المستجد. هذا وقد أعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم 5 مايو 2023،

الموافق لـ 15 شوال 1444 هـ ،

سيكون آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة السعودية لتنظيم العمرة وتأمين راحة الزوار القادمين إلى البلاد.

حيث سيسمح فقط بالدخول لحاملي تأشيرة الحج بالنسبة للقادمين من خارج المملكة،

أو تصريح بالحج بالنسبة للمواطنين والمقيمين.

وسيتم وضع نقاط أمنية مشددة علي الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة،

وكذلك علي المداخل الثمانية لمكة المكرمة،

ومناطق المناسك في مشاعر مني ومزدلفة وعرفات لا تفوت فرصتك! موعد إغلاق الزيارات في السعودية 2023 يقترب - حاملو تأشيرات الزيارة يجب أن ينتبهوا