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عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي يحذر مرضى السكري من تناول هذه الانواع من التمور

‏‏‏أكد أستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن جميع التمور ترفع مستويات السكر في الدم.وقال في تغريدة له عبر حسابه بتويتر: “لايوجد نوع من التمور لايرفع السكر في الدم…لأن كل أنواع التمور عالية السكريات بنسب متقاربة”.

جاء ذلك ردا على انتشار معلومة خاطئة تفيد بوجود بعض أنواع التمور المناسبة لمرضى السكري لاحتوائها على مستويات منخفضة من السكريات.

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لايوجد نوع من التمور لايرفع السكر في الدم…لأن كل أنواع التمور عالية السكريات بنسب متقاربة.