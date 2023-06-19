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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ماعملته هذه الفتاة مع العامل باحد المحلات بالسعودية..بعد كشف كاميراالمراقبة لها...

تمكنت القوى الأمنية السعودية من القبض على إمرأة رشت صيدلي بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع السعودية، مقابل شراء 45 حقنة من هرمون النمو. وذكر البلاغ أن قيمة الرشوة 12 ألف ريال سعودي، فقد قامت السيدة بإرسل بريد إلكتروني إلى الهيئة الصحية لشراء حقن هرمون النمو، فإتصلت الهيئة بالسيدة بعد ان شكوا بها، وأبلغوا عن موافقتهم مقابل المبلغ المذكور، وبعد وصولها إلى الصيدلية تم القبض عليها وبحوزتها المال والحقن3 كما إزداد البحث على ماهية الحقن، ليتبين أنها تساعد النساء في بعض الحالات لزيادة الخصوبة وتأخر الشيخوخة بقية التفاصيل في الاسفل كاميرا مراقبه تكشف ما عملت هذه الفتاة مع العامل باحد المحلات بالسعودية... شئ صادم

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