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عدن - ياسمين التهامي - : نجل شقيق ملك السعودية الملك سلمان يتزوج من أجمل 3 فنانات مصريات.. من هو؟

كشفت وسائل إعلام عربية ومصرية عن أسرار من حياة نجل شقيق ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وزواجه من 3 من أجمل فنانات مصريات ووجود شائعات أخرى بزواجه من فنانات أخريات لكن لم تثبت عليه سوى تلك الزيجات الثلاث.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن ابن نجل شقيق الملك سلمان الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود كان قد تزوج من 3 فنانات مصريات في أوقات مختلفة حيث كانت أول زيجاته تلك بالفنانة شمس البارودي وقد دام هذا الزواج لفترة لم تتعدي الثلاثة أشهر قبل طلاقهما وكانت تلك الفترة قبل زواجها من الفنان حسن يوسف.

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وقد حافظت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي على سرية ذلك الزواج حتى تسربت صور حفل الزفاف على شبكة الانترنت بعد مرور ما يقارب ال 45 سنة.

اما الزيجة الثانية للأمير خالد بن سعود كانت بالفنانة المصرية صباح والتي اشتهرت بكثرة زيجاتها، وبحسب وسائل إعلامية مصرية فقط وصلت عدد زيجات الفنانة صباح إلى 9 زيجات.

وقد استمر زواجها بالأمير خالد بن سعود فقط لعدة أشهر قبل أن يتطلقا وينفصلا بسبب ضغط من عائلة الأمير لتطليقها وذلك عقب طلاقه من الفنانة شمس البارودي بعدة أشهر.

أما الزيجة الثالثة للأمير خالد فقد كانت بالنجمة سهير رمزي والتي كشفت بنفسها عن تفاصيل تلك الزيجة على شاشة قناة "النيل سينما" في برنامج الجريئة والمشاغبون.

وأوضحت في تصريحها أن الأمير خالد بن سعود كان زوجها الثاني بعد الملحن حلمي بكر وقد تزوجت الأمير خالد في بدايتها الفنية مشيرة إلى زواجهما كان سرياً في البداية نتيجة خوف الأمير من رد فعل الأسرة المالكة في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الفنانة سهير رمزي أنها تزوجت الأمير خالد بن سعود عن قصة حب نافية جميع الأنباء والشائعات التي تقول بأن زواجها منه كان من أجل المال فقط، وأضافت بقولها: "كان بيجي يستناني تحت المسرح وكان بيتفرج عليا دايمًا في المسرح، وعرض عليا الزواج على طول وأنا وافقت لأنه كان أمير وكان وسيماً جداً".

كما تحدثت الكثير من الشائعات والأنباء عن زواج رابع وخامس للأمير خالد بن سعود بفنانات مصريات حيث تتردد الشائعات عن زواجه بالفنانة الكبيرة سعاد حسني والفنانة ميرفت أمين لكن لم تثبت عليه سوى تلك الزيجات الثلاث.

يشار إلى أن الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز قد توفى في صباح يوم الـ 7 من يوليو من العام الماضي 2020م عن عمر ناهر الـ 95 عاما وهو الابن التاسع للملك سعود ثاني ملوك المملكة العربية السعودية وقد تولى في حياته مناصب رسمية عديدة من بينها قيادة الحرس الوطني