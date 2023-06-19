الخارجية الأمريكية: سنواصل جهودنا الدبلوماسية المكثفة لدعم إطلاق عملية سلام شاملة في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر من مساء أمس، أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لدعم إطلاق عملية سلام شاملة في اليمن.



جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية، ماثيو ميلر، رحب فيه بإطلاق رحلات الحج بين صنعاء وجدة للحجاج اليمنيين.



وقال البيان، إن "هذه الخطوة الإيجابية هي الأحدث في سلسلة من الجهود التي قدمت الإغاثة لليمنيين منذ بدء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة قبل 15 شهرًا" مقدما شكره للمملكة العربية السعودية على تمكين الرحلات الجوية.



وأكد البيان، التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في إنهاء الصراع اليمني في أقرب وقت ممكن.



وأضاف: "بينما نشعر بالارتياح إزاء التقدم الذي تم إحرازه على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية، فإننا نعلم أن هناك حاجة إلى المزيد لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وبدء المحادثات اليمنية اليمنية".



وتابع: "سنواصل جهودنا الدبلوماسية المكثفة تحت قيادة المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ لدعم إطلاق عملية سلام شاملة تمكن اليمنيين من رسم مستقبل أكثر إشراقًا لبلدهم".



وانطلقت مساء السبت، رحلة جوية مباشرة من صنعاء إلى المملكة العربية السعودية هي الأولى من نوعها خلال سنوات الحرب، وتقل على متنها 275 حاجا يمنيا.



ووفقا للخطوط اليمنية فإن رحلتين قادمتين ستنطلق من صنعاء يومي الاثنين والأربعاء لنقل حجاج بيت الله الحرام من صنعاء إلى جدة.

